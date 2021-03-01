Загалом за добу, сім обстрілів, повідомили у штабі ООС

Один український військовий загинув на Донбасі минулої доби. Окупанти вбили його поблизу Пищевика на півдні Донеччини, на цій ділянці ворог бив зі 120-их заборонених мінометів.

Загалом за добу, сім обстрілів, повідомили у штабі ООС.