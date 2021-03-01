На Донбасі загинув український військовий [ Редактировать ]
Один український військовий загинув на Донбасі минулої доби. Окупанти вбили його поблизу Пищевика на півдні Донеччини, на цій ділянці ворог бив зі 120-их заборонених мінометів.
Загалом за добу, сім обстрілів, повідомили у штабі ООС.
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На Донбасі сьогодні один поранений. Військовий підірвався на міні неподалік від Луганського. Протягом доби бойовики вже п'ять разів порушували режим тиші. Били переважно зі стрілецької зброї.
Дев'ятеро з них це захисники Водяного, що на Приазов'ї. Ворог вдарив по їхніх позиціях із важких мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Ще один військовий підірвався на міні поблизу Невельського