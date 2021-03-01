Сутичками між ортодоксами та поліцією завершилося святкування Пуриму в Єрусалимі. У районі, де зосереджена громада вірян, розвісили опудала правоохоронців. Коли офіцери взялися їх прибирати, в них почали жбурляти каміння та пляшки.

Протистояння між владою та ортодоксами триває від початку карантину. Вони ігнорують проти-епідемічні обмеження і влаштовують масові акції під час локдауну.

З огляду на це, уряд запровадив комендантську годину на період святкування та заборонив в'їзд до Єрусалима.