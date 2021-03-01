Для появи імунітету від коронавірусу досить однієї дози цієї вакцини

Із другого березня у Сполучених Штатах почнуться поставки вакцини компанії "Джонсон і Джонсон". Напередодні препарат схвалили у федеральному агентстві санітарного нагляду. Для появи імунітету від коронавірусу досить однієї дози цієї вакцини.

Вона ефективна на 85 відсотків проти гострої форми захворювання і на 66% загалом проти важкої і середньої форми. Препарат замовили також Канада, Велика Британія та країни Євросоюзу.