Вакцину Johnson & Johnson схвалили у США [ Редактировать ]
Із другого березня у Сполучених Штатах почнуться поставки вакцини компанії "Джонсон і Джонсон". Напередодні препарат схвалили у федеральному агентстві санітарного нагляду. Для появи імунітету від коронавірусу досить однієї дози цієї вакцини.
Вона ефективна на 85 відсотків проти гострої форми захворювання і на 66% загалом проти важкої і середньої форми. Препарат замовили також Канада, Велика Британія та країни Євросоюзу.
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