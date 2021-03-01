Военных готовят к силовому освобождению части Украины [ Редактировать ]
В Украине создают учебные места для отработки боевых действий на Донбассе. Об этом сообщил глава правления Украинского милитарного центра Тарас Чмут.
Такие учения проходят на Яворовском полигоне, на Широком Лане и на Ривненском полигоне.
Оккупированная часть Донбасса - это по большей части большие городские агломерации. Поэтому военных готовят к возможному силовому освобождению части Украины.
Как минимум для того, если будет принято решение о силовом освобождении этих территорий, чтобы военнослужащие знали как им действовать.
Однако, силовой сценарий освобождения Донбасса это лишь один из условных вариантов развития ситуации. Пока нет никаких оснований полагать, что власть рассматривает его всерьез или, более того, считает приоритетным.
Напомним, что в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский поручил силовым органам изучить 5 сценариев по урегулированию ситуации на Донбассе. Конкретные решения засекречены.
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