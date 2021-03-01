Двое сотрудников посольства Украины в Польше погорели на контрабанде, против них начато расследование по обвинению в коррупции. Об этом сообщил в Facebook министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, двое украинских дипломатов были задержаны на границе при попытке ввезти в Польшу на служебном автомобиле большое количество валюты, золота и контрабандных сигарет.

Случай для МИД вопиющий. Убежден, важно выносить такие случаи наружу, делать их публичными. Надо сломать позорный подход "не выносить сор из избы". Его как раз надо выносить. Иначе будем жить в мусоре.

Министр отметил, что оба сотрудника отозваны в Киев - "их работа в посольстве завершилась". Против них начинается дисциплинарное расследование и по его результатам будут приняты меры. Параллельно дипломатами-контрабандистами занимаются и правоохранительные органы.

Коррупция есть повсюду, где есть люди. Разница лишь в том, терпят ее или нет. В МИДе - нет. Я никогда не буду покрывать негодяев, которые думают, что могут использовать дипломатический статус не для служения государству и людям, а для личного незаконного обогащения.

Ни МИД Украины, ни Госпогранслужба, ни Государственное бюро расследований, ни посольство Украины в Польше о дипломатическом скандале пока не сообщают.

Ранее сообщалось, что Михаил Саакашвили устроил скандал с МИД Украины, назвав посла в Грузии "взяточником" и "коррупционером".