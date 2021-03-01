В Амстердамі вкотре протестували проти карантину. Кілька тисяч людей зібралися у центрі міста. Найбільше обурення містян викликало запровадження комендантської години вночі - вперше з часів Другої світової.

Через такий захід в Амстердамі кілька тижнів тому почалися масові протести, які переросли в сутички. Цього разу мітинг мирний, хоча поліція знов намагалася розігнати натовп. А уряд натомість продовжив обмеження ще на два тижні.

Тінус Коопс, протестувальник: