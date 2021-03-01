Протест з кавою: нідерландці мирно противляться карантину та комендантській годині [ Редактировать ]
В Амстердамі вкотре протестували проти карантину. Кілька тисяч людей зібралися у центрі міста. Найбільше обурення містян викликало запровадження комендантської години вночі - вперше з часів Другої світової.
Через такий захід в Амстердамі кілька тижнів тому почалися масові протести, які переросли в сутички. Цього разу мітинг мирний, хоча поліція знов намагалася розігнати натовп. А уряд натомість продовжив обмеження ще на два тижні.
Тінус Коопс, протестувальник:
Ми запровадили таку форму протесту як прогулянка з кавою. Держава забрала у нас право на демонстрацію, а це порушення Конституції. Ми заявляємо владі про свою незгоду з її політикою. До того ж, рівень насильства з боку поліції зріс, вони придушують мирні протести і самі винні в тому, що ситуація виходить з-під контролю.
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