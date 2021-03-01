В Украине увеличится количество прививок против коронавируса [ Редактировать ]
До конца недели на территории Украины количество иммунизаций от коронавирусной инфекции увеличат до 11 300. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, такое нововведение будут внедрять в жизнь за счет работы мобильных бригад. В свою очередь, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что в рядах ВСУ в настоящее время вакцинацию прошли 208 военнослужащих.
Наши военные должны получить прививку в первых рядах, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне. Итак, вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные дни не уменьшать количество вакцинированных.
Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский заявил о требовании не останавливать вакцинацию в Украине на выходные и праздники. В частности, на совещании он потребовал четкого плана вакцинации и продолжения переговоров с производителями для ускорения поставок вакцин.
Кроме того, в приложении "Дия" можно записаться на вакцинацию от коронавируса. Также для записи нужно идентифицироваться в системе через BankID или MobileID, затем в разделе услуги нужно выбрать "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".
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