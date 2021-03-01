Такое нововведение будут внедрять в жизнь за счет работы мобильных бригад/ фото: РИА Новости

До конца недели на территории Украины количество иммунизаций от коронавирусной инфекции увеличат до 11 300. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, такое нововведение будут внедрять в жизнь за счет работы мобильных бригад. В свою очередь, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак рассказал, что в рядах ВСУ в настоящее время вакцинацию прошли 208 военнослужащих.

Наши военные должны получить прививку в первых рядах, и в зоне проведения ООС выходных нет, потому что не бывает выходных на войне. Итак, вакцинация должна проходить планово, так, чтобы военные были среди первых, и чтобы в праздничные и выходные дни не уменьшать количество вакцинированных.

Читайте также, президент Украины Владимир Зеленский заявил о требовании не останавливать вакцинацию в Украине на выходные и праздники. В частности, на совещании он потребовал четкого плана вакцинации и продолжения переговоров с производителями для ускорения поставок вакцин.

Кроме того, в приложении "Дия" можно записаться на вакцинацию от коронавируса. Также для записи нужно идентифицироваться в системе через BankID или MobileID, затем в разделе услуги нужно выбрать "Запись в лист ожидания вакцинации от COVID-19".

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.