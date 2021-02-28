В Украине все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 в течении всего 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.

Шмыгаль отметил, что возможность привиться от коронавируса дает шанс на возвращения к привычной жизни.

Украина имеет контрактов на более 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это — наш путь возвращения к привычной жизни.

Премьер напомнил, что в Украине на этой неделе уже сделали 3 141 прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca/Oxford (Covishield). Важно, что 27 февраля прививки уже получили врачи на передовой, а также военнослужащие.

Вакцинирование происходит в соответствии с национальным планом, и первыми вакцину получили врачи на передовой борьбы с коронавирусом. Также вчера начали вакцинировать военных в Луганской области.

Шмыгаль также добавил, что Минцифры и МОЗ анонсировали запуск со следующей недели нового проекта, который даст возможность записаться в лист ожидания на вакцинацию через приложение или веб-портал "Дія".

Это поможет избежать очередей и заполнения лишних бумажек

Напомним, в Луганской области 27 февраля начали COVID-вакцинацию военнослужащих. Первым вакцинировали капитана медицинской службы в/ч А0206 - Ивана Стаценко, который оказывает помощь военным, больным коронавирусом.

Читайте также, в Украине прививки от коронавируса COVID-19 получили уже 3051 человек в разных областях.

Как ранее сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.

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