"Все желающие украинцы в течение года вакцинируются от COVID-19 "- Шмыгаль [ Редактировать ]
В Украине все желающие смогут вакцинироваться от COVID-19 в течении всего 2021 года. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Facebook.
Шмыгаль отметил, что возможность привиться от коронавируса дает шанс на возвращения к привычной жизни.
Украина имеет контрактов на более 30 млн доз вакцины, и мы продолжаем переговоры. Все желающие в течение этого года смогут получить вакцину, ведь это — наш путь возвращения к привычной жизни.
Премьер напомнил, что в Украине на этой неделе уже сделали 3 141 прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca/Oxford (Covishield). Важно, что 27 февраля прививки уже получили врачи на передовой, а также военнослужащие.
Вакцинирование происходит в соответствии с национальным планом, и первыми вакцину получили врачи на передовой борьбы с коронавирусом. Также вчера начали вакцинировать военных в Луганской области.
Шмыгаль также добавил, что Минцифры и МОЗ анонсировали запуск со следующей недели нового проекта, который даст возможность записаться в лист ожидания на вакцинацию через приложение или веб-портал "Дія".
Это поможет избежать очередей и заполнения лишних бумажек
Напомним, в Луганской области 27 февраля начали COVID-вакцинацию военнослужащих. Первым вакцинировали капитана медицинской службы в/ч А0206 - Ивана Стаценко, который оказывает помощь военным, больным коронавирусом.
Читайте также, в Украине прививки от коронавируса COVID-19 получили уже 3051 человек в разных областях.
Как ранее сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Стало известно, сколько украинцев вакцинировали
В МОЗ назвали семь областей Украины, которые первыми получат COVID-вакцину
Статистика коронавируса за сутки
Ляшко рассказал, какие регионы Укарины попадут в "красную зону "
Госпитализировано – 2 806 человек, летальных случаев – 151