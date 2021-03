Американский хирург Скотт Грин принимал участие в заседании суда по поводу его нарушения правил ПДД прямо во время операции.

Суд проходил с помощью сервиса Zoom, при этом, предварительно судья узнал у мужчины, сможет ли он безопасно для пациента отвлекаться на вопросы. Грин заверил "Фемиду", что в операционной с ним находится другой специалист, который приглядывает за состоянием пациента.

Отмечается, что судья решил, что целесообразнее будет перенести не столь важное заседание, чтобы хирург не отвлекся лишний раз и не нанес лишнего урона пациенту.

Judge: “Unless I’m mistaken, I’m seeing a defendant who’s in the middle of an operating room appearing to be actively engaged in providing services to a patient. Is that correct, Mr. Green?”



Defendant: “Yes, sir.”



Judge: “Or should I say, Dr. Green.”



