Судья Верховного Суда Бразилии Нефи Кордейру во время прямой трансляции на YouTube внезапно оказался без штанов, сообщает novosti-n.org.

Высокопоставленный чиновник решил проверить свой телефон, встал из-за стола и забыл о включенной камере. Его коллеги, как и все зрители трансляции, смогли разглядеть нижнее белье и обнаженные ноги судьи.

Официальные представители суда заявили, что видео нельзя удалить, так как это одно из условий обеспечения "публичной прозрачности" работы суда, а сам Кордейру комментировать ситуацию отказался.

Отмечается, что это не первый случай, когда чиновники теряют бдительность во время онлайн-встреч во время пандемии коронавируса.

Так, ранее сообщалось, что депутат вышел на онлайн-связь с Европарламентом без штанов.

Также мы писали о том, что мужчина "клонировал" себя, чтобы не присутствовать на скучных видеоконференциях.