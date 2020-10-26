Верховный судья вышел в прямой эфир без штанов (фото) [ Редактировать ]
Судья Верховного Суда Бразилии Нефи Кордейру во время прямой трансляции на YouTube внезапно оказался без штанов, сообщает novosti-n.org.
Высокопоставленный чиновник решил проверить свой телефон, встал из-за стола и забыл о включенной камере. Его коллеги, как и все зрители трансляции, смогли разглядеть нижнее белье и обнаженные ноги судьи.
Официальные представители суда заявили, что видео нельзя удалить, так как это одно из условий обеспечения "публичной прозрачности" работы суда, а сам Кордейру комментировать ситуацию отказался.
Отмечается, что это не первый случай, когда чиновники теряют бдительность во время онлайн-встреч во время пандемии коронавируса.
Так, ранее сообщалось, что депутат вышел на онлайн-связь с Европарламентом без штанов.
Также мы писали о том, что мужчина "клонировал" себя, чтобы не присутствовать на скучных видеоконференциях.
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