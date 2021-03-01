Какая ягода замедляет старение [ Редактировать ]
Черника способна замедлять процесс старения организма. В составе ягоды имеются значительные объемы флавоноидов, они способны противостоять повреждениям ДНК и замедлять обусловленные возрастом изменения в клетках мозга, передает newsyou.info.
Исследования демонстрируют, что продукт обеспечивает защиту от разного рода окислительных и воспалительных реакций в главном органе ЦНС, в перспективе увеличивая продолжительность жизни. Один из экспериментов показал, что плодовые мухи живут примерно на 14% дольше, если на ежедневной основе получают экстракт черники.
Кроме того, такие насекомые демонстрировали более значительную активность. Авторы работы связывают эффект с повышенной устойчивостью к окислительному стрессу. Спровоцирован феномен некоторыми изменениями по части экспрессии отдельных генов.
За счет черники сахар лучше усваивается в клетках и трансформируется в энергию. Еще один эксперимент показал, что пожилые граждане более удачно проходили когнитивные тесты, если на ежедневной основе включали в рацион черничный сок. Медики полагают, что все дело в антоцианах. Указанные полифенолы содержатся в ягодах и сокращают воспаление. Кроме того, они отвечают за связь между нейронами и регулируют процесс распределения мозгом глюкозы.
Ранее мы писали о том, какой продукт самый полезный для завтрака. По словам медиков, он может заметно повысить продолжительность жизни, если употреблять его на регулярной основе.
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