На место происшествия были вызваны специалисты, которые извлекли из воды 5 трупов/ фото: pravda.if.ua

В Национальном природном паке "Нижнеднепровский" были найдены тела 20 лебедей. Трупы гордых птиц обнаружили в части рек Конка и Гнилуша.

На место происшествия были вызваны специалисты, которые извлекли из воды 5 трупов для проведения комплексной экспертизы и установления причин смерти.

Утром, 1 марта, начато тщательное обследование акватории Днепра, Конки, Гнилуша. Это делают совместно представители Национального природного парка Нижнеднепровский, Олешковского управления ГУ Госпродпотребслужбы в Херсонской области, ГСЧС и органов местного самоуправления. Они ищут, есть ли еще погибшие птицы. В ближайшее время состоятся заседания районной и областной Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии.

Отмечается, что комментируя ситуацию, местный житель, который и обнаружил мертвых птиц, рассказал, что некоторые из лебедей были живы, но их состояние приближалось к летальному исходу.

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