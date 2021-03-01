Іран відмовився від переговорів про ядерну угоду [ Редактировать ]
Іран відмовився від переговорів про ядерну угоду, допоки США не скасують санкцій.
Офіційний Тегеран відхилив пропозицію ЄС провести зустріч з представниками США та іншими підписантами документа від 2015 року. Попри це, іранські дипломати заявили про готовність і надалі співпрацювати з європейськими країнами, Китаєм і Росією, котрі не виходили з договору.
Натомість у Вашингтоні висловили "розчарування" такою позицією. Раніше Джо Байден дав зрозуміти, що США готові повернутися до угоди, однак вимагають перших кроків від Тегерана.
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