Іран відмовився від переговорів про ядерну угоду, допоки США не скасують санкцій.

Офіційний Тегеран відхилив пропозицію ЄС провести зустріч з представниками США та іншими підписантами документа від 2015 року. Попри це, іранські дипломати заявили про готовність і надалі співпрацювати з європейськими країнами, Китаєм і Росією, котрі не виходили з договору.

Натомість у Вашингтоні висловили "розчарування" такою позицією. Раніше Джо Байден дав зрозуміти, що США готові повернутися до угоди, однак вимагають перших кроків від Тегерана.