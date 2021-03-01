Аптеки Австрии будут бесплатно выдавать тесты на COVID-19 [ Редактировать ]
Австрия начала выдачу бесплатных экспресс-тестов на коронавирус в аптеках. Граждане смогут получить 5 бесплатных экспресс-тестов на COVID-19. Об этом сообщает австрийское агентство Kurier.
Сегодня началась доставка в австрийские аптеки бесплатных экспресс-тестов, пока доступны комплекты на 500-600 тысяч граждан. Обеспечивать население экспресс-тестами планируют постепенно и ожидается, что к середине марта их будет гораздо больше.
Получить бесплатные экспресс-тесты смогут люди старше 15 лет, которые имеют электронную медицинскую карту. Постепенно в стране появится возможность предложить такие тесты всем гражданам, поэтому власти призывают не штурмовать аптеки в первый же день.
Ранее сообщалось, что Австрия ужесточит правила въезда в страну. Также будет расширен существующий пограничный контроль с Чешской Республикой и Словакией.
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