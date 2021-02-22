Правительство Польши может вернуть часть карантинных ограничений в стране, которые недавно были сняты. Такое решение планируют принять из-за того, что в стране ожидается увеличение количества новых случаев коронавируса. Об этом сообщает RMF24.

Как сообщается, правительство прежде всего рассматривает закрытие горнолыжных курортов и спортивной инфраструктуры. Министры объясняют, что идея заключается в том, чтобы закрыть те сферы, которые будут иметь относительно небольшое влияние на экономику. Окончательное решение будет принято позже.

Отмечается, что восстановление ограничений является обязательным, поскольку, согласно анализу правительства, в марте и апреле ожидается непрерывное увеличение больных коронавирусной болезнью COVID-19.

Ранее сообщалось, что Австрия ужесточит правила въезда в страну. Также будет расширен существующий пограничный контроль с Чешской Республикой и Словакией.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.