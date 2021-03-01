Вакцинация от коронавируса: в ВОЗ объяснили необходимость [ Редактировать ]
В ВОЗ заявили, что вакцинация является единственным путем к достижению коллективного иммунитета, так как менее 10% населения планеты выработало антитела к коронавирусной инфекции. Об этом заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан в ходе видеоинтервью.
ВОЗ следит за сероэпидемиологическими исследованиями, которых, по последним подсчетам, было около 500. И если рассматривать их вместе, получается, что менее 10% населения мира имеют антитела к этому вирусу.
Она подчеркнула, что в некоторых густонаселенных городах (районах, провинциях, штатах) около половины жителей переболели COVID-19 и у них выработались антитела к инфекции.
Однако это не свидетельствует о том, что в населенном пункте выработался коллективный иммунитет, и его жители, выезжая в другой регион, по-прежнему подвергаются риску заражения.
Таким образом, резюмировала Сваминатан, единственным способом достижения коллективного иммунитета в мировых масштабах является вакцинация.
Напомним, 24 февраля в Украине началась вакцинация от коронавируса. Первым привит врач в Черкасской области.
Как ранее сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.
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