Від сьогодні офіційно "почервоніла" Буковина. Обурені карантинними обмеженнями підприємці вийшли на протести. В Івано-Франківську люди перекрили дорогу й намагалися штурмом взяти адміністрацію.

А все, кажуть, через вибірковість карантину. На Прикарпатті, мовляв, досі на повну працюють гірськолижні курорти. То ж, чому одним карантин, а іншим - гулянки?

Підприємці Прикарпаття протестують проти карантинних обмежень. Ще у вихідні на акції виходили жителі Коломиї, а сьогодні люди перекривали дорогу біля обласної адміністрації вже в Івано-Франківську.

Людмила - власниця невеличкої крамниці одягу. Каже: за останнє купила товар на весняний сезон. Та продати тепер навряд чи зможе. А податки сплачувати треба.

Людмила, приватний підприємець:

Ми у грудні заплатили податки, нас закрили на карантин вихідного дня. Вісім днів робочих ми втратили. Нам ніхто не мінусував податки. У січні нас знову закрили з 6 по 25. Нам знову ніхто не мінусував податки. За березень ми знову заплатили податки, ми підприємці 2 групи. Нам знову ніхто не мінусує ці податки. Чим ми маємо платити? Ми не працюємо, звідки ми маємо платити?

Від 26 лютого Івано-Франківщина у "червоній зоні". Усі непродовольчі крамниці та ринки в регіоні мають бути зачинені. І ключове слово тут "мають". Підприємці обурені. Адже їхні магазини закриті, тоді як на гірськолижних курортах - натовп туристів.

Марія Чабан, приватний підприємець:

Чому працює Буковель? Чому великі маркети працюють, а ми чому закриті? Бо нас найпростіше закрити, бо у нас є ключ, двері, і ми маленькі ФОПи, ми маленькі підприємці. Це несправедливо!

Акція тривала понад годину, однак до мітингарів ніхто з представників ОДА не вийшов. Тому люди вирішили взяти будівлю штурмом.

Врешті достукалися до заступника міського голови:

Що мають робити наші продавці? Один місяць закрили, податок зібрали. другий місяць закрили - податок зібрали, третій закрили - податок зібрали, а ми дома маємо сидіти - чи як? У нас в магазин одна-дві людини зайде.

Руслан Гайда, заступник міського голови Івано-Франківська:

Це прийнято постановою уряду і комісією надзвичайних ситуацій. І комісією області. Ми такого рішення не приймали. Сесією можна звернутися до уряду про відміну тієї "червоної зони". Тільки це ми можемо зробити.

Вочевидь, невдоволені такою відповіддю люди обіцяють нову акцію вже в середу.

Неспокійно було й у Чернівцях. Місцевий бізнес також вимагає від влади втрутитися в ситуацію.

Ми вимагаємо соціальної підтримки. Якщо нас на карантин відправляють, згідно з законом, - нехай нам дають соціальну допомогу.

Чому в аеропорт можна з терморегулятором заходити, в літак можна, де двісті осіб, а ми не можемо на свіжому повітрі чи в маленькому приміщенні, де два чоловіка?

Люди просять місцевих чиновників звернутися до уряду з вимогою виплатити компенсації підприємцям, інакше продовжать протести.