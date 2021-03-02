У Німеччині відчинили перукарні, які через локдаун не працювали понад два з половиною місяці

На стрижку опівночі. У Німеччині відчинили перукарні, які через локдаун не працювали понад два з половиною місяці. Деякі заклади почали приймати клієнтів навіть серед ночі. Чи багато було охочих навести красу у перші хвилини нового дня - розповість Тетяна Логунова.

Конфетті, шампанське і, звісно, довгоочікувана стрижка. Перукарі з німецького міста Дортмунд вирішили не чекати ранку і взялися стригти і фарбувати клієнтів у перші хвилини нового дня.

Марко Трапані, перукар:

Це як Різдво, Новий Рік і Великдень - разом. Просто свято! Нарешті я можу робити, те що люблю найбільше: приводити до ладу волосся!

Без роботи німецькі перукарі сиділи більше двох з половиною місяців. Тож тепер готові працювати і вдень, і вночі.

Марко Трапані, перукар:

Я дуже знудьгувався за роботою. Мені подобається робити людей красивішими і щасливішими. І мені надто цього не вистачало.

Охочих навести красу посеред ночі довго шукати не довелося. Рівно опівночі біля перукарні вже стояла черга з постійних клієнтів.

Я колись намагалася пофарбуватися сама і це погано скінчилося. Відтоді я довіряю своє волосся лише професіоналам. Сам так все одно не зробиш.

Я дуже щаслива. У мене відчуття, що я вічність не була у перукаря. Нарешті я потрапила до рук майстра.

Багато німецьких перукарів вже пообіцяли змінити години роботи. Будуть працювати довше, аби усі охочі змогли якомога швидше привести до ладу своє волосся.

Ну а поки перукарі стрижуть і фарбують, їм заздрять ресторатори, косметологи, співробітники торгових центрів і фітнес-студій. Усі ці заклади і досі закриті на карантин. Попередньо, до 7 березня. Втім, поки не зрозуміло, коли вони насправді зможуть повернутися до роботи.

Рішення про скасування чи продовження локдауну оголосять у середу. Після наради Ангели Меркель з прем'єрами усіх німецьких земель. Представники уряду вже попередили: пом'якшуватимуть карантинні обмеження поетапно.

Петер Альтмайєр, міністр економіки Німеччини:

Можливо, ближче до Великодня ми дозволимо працювати терасам ресторанів. За умови гарної погоди і дотримання гігієнічних норм.

Повністю скасовувати карантин німці бояться через поширення мутованих штамів. У країні знову пішла вгору крива нових інфікувань. За останню добу позитивний тест на COVID-19 отримали майже п'ять тисяч людей.