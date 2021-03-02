В Днепре пациент с COVID-19 пытался покончить с собой [ Редактировать ]
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В Днепре пациент с тяжелой формой коронавирусной болезни пытался перерезать себе горло. Сейчас он находится в тяжелом состоянии в реанимации.
Об этом сообщил главный врач областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко в Facebook.
12 февраля 54-летнего мужчину с 95% поражением легких и двусторонним пневмотораксом доставили в отделение для COVID-больных одной из больниц города. Пациента прооперировали и установили два дренажа.
"Не выдержав страданий, пациент решил покончить с собой. Добыв нож, пытался перерезать себе горло. Врачам удалось вовремя остановить кровотечение", - рассказал доктор.
Он также добавил, что в субботу мужчину доставили в больницу имени Мечникова.
"Наши ЛОР-хирурги зашили порез. Сейчас пациент в крайне тяжелом состоянии. В реанимации, на аппарате ИВЛ", - сообщил Рыженко.
Ранее мы писали о том, что в больнице Тернополя пациент покончил с собой. Также сообщалось, что мужчина покончил с собой из-за страха заразиться коронавирусом. Он покончил с жизнью, перерезав себе вены на руках канцелярским ножом.
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