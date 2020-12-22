В Днепропетровской области, в Кривом Рог, мужчина покончил жизнь самоубийством из-за страха заразиться коронавирусом. Для того чтобы не подцепить болезнь, он наложил на себя руки. Об этом сообщает "Днепр оперативный".

Работники полиции на теле погибшего следов насильственной смерти не обнаружили.

Мужчина покончил с жизнью, перерезав себе вены на руках канцелярским ножом.

Возле тела была найдена предсмертная записка, в которой он заявил, что не может больше выносить одиночество.

Не могу больше справится со страхами к коронавирусу, одиночество достало, пишу в здравом уме и при памяти. София, люби нашу маму, она святая. Тело оставьте в морге для врачей.

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