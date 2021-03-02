Во вторник, 2 марта, медицинский работник Владимир Величко рассказал о том, как у него прошла вакцинация от коронавируса и о ее последствиях. Детальнее свое самочувствие он описал в своем Telegram-канале.

Отметим, что вакцинация проводилась индийским препаратом, которым с 24 февраля прививают жителей страны.

Как вы знаете, основной род моей деятельности - это медицина. И нас, медперсонал, прививают в первую очередь.

Также Владимир отметил, что это было добровольно и он мог отказаться, о чем в последствии пожалел.

Так вот, привился я в 14.00 и начиная с 21.00 я начал ощущать повышение температуры и ломоту в теле. Сперва это было почти не ощутимо, но вскоре состояние мое резко ухудшилось. Началась подниматься температура до 39 и сильный озноб, руки дрожали так, что я не мог самостоятельно пить чай. Жаропонижающие не оказывали должного эффекта, температура спала до 38.5 и держалась всю ночь, немного меньше стали трястись руки.

Позже мужчина добавил, что на утро, 07:00, температура продолжала держатся на отметке 38.4.

Я собираюсь в больницу, фиксировать тяжелую, как я считаю реакцию. А вам, друзья, я посоветую, не допускайте моих ошибок. Откажитесь от сомнительной и опасной, как я считаю, вакцины.

Ранее мы писали о том, кому нельзя вакцинироваться от коронавируса.