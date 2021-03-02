Кому нельзя вакцинироваться от коронавируса: врач назвал противопоказания [ Редактировать ]
В Украине стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Однако показана она далеко не всем. Главный врач Днепропетровской областной больницы имени Мечникова Сергей Рыженко рассказал о шести противопоказаниях, при наличии которых прививку делать нельзя. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
По словам врача, вопрос о противопоказаниях он слышит от пациентов чаще всего.
Противопоказаниями к вакцинации от коронавируса являются:
- гиперчувствительность к любому компоненту вакцины;
- тяжелые аллергические реакции в анамнезе;
- острые инфекционные и неинфекционные заболевания;
- обострение хронических заболеваний (вакцинацию проводят не ранее чем через 2-4 недели после выздоровления или ремиссии);
- беременность и период грудного вскармливания;
- возраст до 18 лет.
Доктор отметил, что при подготовке к вакцинации не обязательно делать тест на антитела, но если человек знает, что у него иммунитет и он переболел - то вакцинация ему не показана.
Ранее Зеленский рассказал о COVID-вакцинации военных.
Как сообщалось, киевские медики наотрез отказываются иммунизироваться от коронавируса. В КГГА выразили надежду на то, что количество желающих иммунизироваться сотрудников медицинских учреждений, которых было вынесено решение вакцинировать в первую очередь, вскоре начнет увеличиваться.
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