Защитник английского футбольного клуба "Вулвергемптон" Максимилиан Килман заявил, что был бы рад выступать за сборную Украины.

По словам спортивного журналиста Игоря Цыганыка, игрок в настоящее время ведет переговоры с Украинской ассоциацией футбола, таким образом у него может появиться шанс выйти на поле в футболке национальной сборной в ближайшее время, например, в матче, который должен состояться в конце марта 2021 года.

23-летний защитник "Вулверхэмптона" Макс Килман изъявил желание выступать за сборную Украины. У него есть такая возможность, потому что его мать – украинка. В юности он много времени проводил в Киеве, поэтому и принял такое решение. Насколько мне известно, сейчас существуют определенные контакты между Килманом и УАФ. 5 марта Андрей Шевченко должен огласить состав национальной сборной.

Отмечается, что Макс Килман в свое время занимался футзалом и успел выступить за сборную англичан. В большой футбол игрок пришел в 2018 году, когда подписал контракт с "Вулвергемптоном", таким образом, он успел провести 15 матчей за команду и отдать передачу, приведшую к взятию ворот.

Читайте также, в 2021 году национальная сборная Украины по футболу проведет не менее 14 матчей. Помимо, по меньшей мере 11 официальных поединков, у подопечных Андрея Шевченко запланировано три товарищеских матча.

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