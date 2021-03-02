Экс-главный антикоррупционер "Энергоатома" был включен в реестр коррупционеров НАЗК [ Редактировать ]
Экс-руководитель антикоррупционного департамента "Энергоатома" Олег Полищук, который был уволен из Компании 26 января 2021 года, спустя месяц попал в реестр НАЗК за коррупционное нарушение. Об этом свидетельствуют данные с открытого реестра Национального агентства по вопросам противодействия коррупции.
Как следует из реестра, Директор по предотвращению и противодействию коррупции НАЕК "Енергоатом" совершил сразу несколько нарушений, а именно нарушил требования ч. 4 ст. 53 и п. 1, 4 ч. 2 ст. 53-1 Закона Украины "О предотвращении коррупции" из "Энергоатома" Олег Полищук был уволен за систематические нарушения законодательства и внутренних организационно - распорядительных документов.
Примечательно, что сразу после того, как Олег Полищук был уволен из "Энергоатома" за нарушения, он начал высказывать резкую критику в сторону руководства "Энергоатома" и заявлять о незаконности увольнения.
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