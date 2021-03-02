На Донбассе военнослужащий из Полтавской области погиб в зоне Операции Объединенных сил. Об этом сообщил заместитель военного комиссариата Полтавской области Эдуард Бородай, передает местное издание "Коло".

Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием.

Инцидент произошел 28 февраля в Донецкой области.

Погибшим оказался 19-летний военный 72 отдельной механизированной бригады имени "Черных запорожцев" Андрей Мирча. Он был родом из села Степановка Семеновского района Полтавской области.

Похороны бойца состоятся 3 или 4 марта.

Напомним, 26 февраля в зоне ООС в результате вражеских обстрелов получили ранения 10 украинских бойцов. А в последний день зимы боевики открыли прицельный огонь из 120 мм минометов по позициям ВСУ в районе населенного пункта Пищевик в Донецкой области - там погиб украинский военнослужащий.

Напомним, что с 23 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.