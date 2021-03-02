На Донбассе из-за неосторожности погиб военный [ Редактировать ]
На Донбассе военнослужащий из Полтавской области погиб в зоне Операции Объединенных сил. Об этом сообщил заместитель военного комиссариата Полтавской области Эдуард Бородай, передает местное издание "Коло".
Официальная причина смерти - неосторожное обращение с оружием.
Инцидент произошел 28 февраля в Донецкой области.
Погибшим оказался 19-летний военный 72 отдельной механизированной бригады имени "Черных запорожцев" Андрей Мирча. Он был родом из села Степановка Семеновского района Полтавской области.
Похороны бойца состоятся 3 или 4 марта.
Напомним, 26 февраля в зоне ООС в результате вражеских обстрелов получили ранения 10 украинских бойцов. А в последний день зимы боевики открыли прицельный огонь из 120 мм минометов по позициям ВСУ в районе населенного пункта Пищевик в Донецкой области - там погиб украинский военнослужащий.
Напомним, что с 23 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.
по теме
Школярки влаштували жорстоку розправу над своєю одноліткою - хто винен?
Контрабандистів з дипломатичним імунітетом затримали на кордоні - що загрожує високопосадовцям?
Позашляховик начебто Олександра Дубінського потрапив в аварію на Львівщині - очевидці стверджують: за кермом був саме політик і саме він вилетів на зустрічну смугу
В Одесі, лише за офіційними підрахунками, близько тисячі старовинних та аварійних будинків
Анатолій Зленко був міністром закордонних справ двічі: у 1990-1994 та 2000-2003 роках - протягом року після отримання незалежності України спромігся встановити дипломатичні відносини з понад десятком країн світу