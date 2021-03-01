В последний день зимы на Донбассе в результате вражеского обстрела погиб украинский военнослужащий. Об этом сообщает штаб Операции Объединенных сил.

Трагедия произошла в районе населенного пункта Пищевик в Донецкой области (рядом с КПВВ "Гнутово"). Там боевики открыли прицельный огонь из 120 мм минометов и других видов оружия по позициям ВСУ.

Украинским военнослужащим пришлось открыть ответный огонь для подавления противника. За минувшие сутки в штабе насчитали 7 случаев нарушения перемирия со стороны оккупантов.

В Генштабе считают, что главной целью вражеских атак является провоцирование украинских армейцев на ответный огонь, чтобы потом обвинить их в нарушении перемирия.

Напомним, что с 23 июля 2020 года на востоке Украины действует режим полного прекращения огня. Украинская армия и боевики на Донбассе должны отказаться от наступательных и разведывательно-диверсионных операций. Несмотря на это, в зоне ООС чуть ли не ежедневно гибнут украинские военнослужащие.

20 февраля под оккупированной Горловкой произошло резкое обострение. В Генштабе заявили, что оккупанты пытаются создать иллюзию обстрелов со стороны украинской армии. Якобы с позиций возле Горловки боевики обстреляли своих в районе газораспределительной станции, в результате чего есть погибший и раненые.

Позднее спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович сообщил, что ВСУ под Горловкой уничтожили позицию боевиков.

Ранее сообщалось, что глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук объяснил, с чем связано обострение на Донбассе.