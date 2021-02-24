Российских легкоатлетов не пустили на чемпионат Европы [ Редактировать ]
Источник: Всероссийская федерация легкой атлетики
Спортсменов из России не допустили на чемпионат Европы по легкой атлетике в помещении, который запланирован с 5 по 7 марта в польском городе Торунь. Об этом сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.
Возможность возвращения нейтрального статуса российским атлетам может быть рассмотрена Всемирной ассоциацией не ранее 17-18 марта. Следовательно, россияне не смогут поехать на первенство Европы.
Мы понимаем всю горечь и разочарование наших атлетов, тренеров и любителей легкой атлетики и просим наших спортсменов вновь набраться терпения и готовиться планомерно к летнему сезону. Мы продолжим настойчиво добиваться возможности для выступления россиян в международных соревнованиях.
Напомним, что членство России в World Athletics было приостановлено в ноябре 2015 года после расследования комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA), которое подтвердило манипуляции с базой данных Московской антидопинговой лаборатории.
Российские спортсмены из других видов спорта могут выступать на международной арене, но в нейтральном статусе - с запретом на использование национального флага и гимна.
Ранее сообщалось, что Россия заявила песню "Катюша" вместо гимна на Олимпиаду в Токио. Музыкальное сопровождение для использования на Играх еще должен утвердить Международный олимпийский комитет.
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