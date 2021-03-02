Навчалися і заодно ухвалювали закони. Приміром, про псевдомінерів. Їх відтепер саджатимуть за ґрати до восьми років. Які ще документи розглянути нардепи? Та чому знову заговорили про позачергове засідання?

І так увесь день. Спікер тільки те й робив, що перед кожним законопроєктом нагадував, як працює сенсорна кнопка.

Спрацювало. І великі інвестори отримали чергові пільги. На 15 років їх звільнили від ПДВ і мита на ввезене обладнання - усе це в рамках президентської програми "інвест-няні". Опозиція за ці пільги не дала жодного голосу.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Треба допомагати будь-якому інвестору і вітчизняному, і іноземному і ця історія про "інвест-нянь" вона виглядає дуже дивно - що ми якимось одним будемо допомагати, а іншим - ні. Виглядає це просто, як піар.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Суди - непрозорі, корупційні, сама корупція, яка існує в кожному органі влади і регулювання - от з цим треба боротись, а не робити додаткові податкові пільги нашим олігархам, які сховавшись за офшори, будуть інвестувати в Україну.

І якщо інвесторам податки скасували, то звичайним українцям хочуть додати. У порядок денний включили закопроєкти про так звану податкову амністію. Усім громадянам пропонують задекларувати гроші й майно.

Данило Гетьманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Це стосується лише "чорних" грошей. Існує загальна ставка 5%. Для того, аби скористатися нею - ти повинен взяти свої гроші, покласти на рахунок в банк, знову ж таки, не тримати все життя в банку, - покласти в банк і тримати ці гроші до кінця строку амністії. І ці гроші будуть вже легальними.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Мало того, що громадянин держави тепер зобов'язаний подати нову декларацію, хоче це ніби відбувається добровільно, та ще й 5% сплачується з того майна, яке він раніше не повинен був декларувати.

У залі цю ініціативу розглядатимуть, вочевидь, наприкінці березня. А от про тарифи опозиційні сили вкотре просять поговорити вже зараз. За проведення "тарифного" дня в парламенті почали збирати підписи.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Мы будем естественно поддерживать снижение тарифов и направление украинского газа, как это было раньше, еще 7 лет назад, для населения. Я командовал этой отраслью, у меня так было: украинский газ шел для населения - и никаких проблем не было за него заплатить. Это все возникло уже после 2014 года, все эти повышенные тарифы, все эти приведения к так называемым европейским ценам и издевательство над людьми.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Ми отримали підписні листи, де включені всі законопроєкти по тарифах, які запропонували всі фракції. Ми збираємо 150 підписів і проводимо позачергове засідання Верховної Ради, де розглядаємо всі тарифні питання і припиняємо корупцію.

Підписи ставить і монобільшість. Але не за тарифний день, а за звільнення голови НАБУ. Щоправда, офіційно - це законопроєкт про переформатування антикорупційного органу.

Ірина Верещук, народний депутат, "Слуга народу":

За цим законопроєктом призначення керівника НАБУ - покладається на кабінет міністрів. Я б хотіла почути в процесі відкритому, публічному, що саме пан Малюська і Кабінет міністрів.

Позачергове засідання можуть скликати вже у четвер. Принаймні про це подейкують у кулуарах. Але на яку тему - тарифну чи антикорупційну, - народні депутати поки не прогнозують.