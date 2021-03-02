Примусова чесність: у Верховні Раді встановили системи сенсорного голосування [ Редактировать ]
До чого дійшов прогрес? До Верховної Ради! Там, нарешті, запрацювала система сенсорного голосування, яку встановили ще... 2008 року. Тож тепер епоха "кнопкодавства" має лишитися в минулому. Утім, дехто з нардепів уже спробував обдурити і нову систему. Чи вдалося?
Голосуй за себе і того сусіда - більше таке у Верховній Раді не працює. Крапку "кнопкодавству" поставила технічна революція.
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":
Ну що, друзі? У нас нарешті побороли кнопкодавство!
А секрет - у сенсорі. Щоб проголосувати потрібні одночасно дві руки.
Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":
Бачите, засвітилась червоним - і тоді можна натиснути зелену, або жовту, або червону і поки не закінчився час для голосування - відпускати сенсорну кнопку не можна. Тобто якщо дуже хочеться проголосувати за сусідку, розумієте чим - ногою можна, хвостом як кенгуру, але так воно вже не виходить.
І щоб не схибити першого дня пленарного тижня - депутати навіть прийшли на 15 хвилин раніше. Опановували нову систему і тренувалися. Щоправда, наука далася не легко. Цілих 15 спроб знадобилося лише для того, щоб зареєструватися.
Натискаєте сенсор. - Давайте ще раз? - Давайте ще раз! Не відпускайте, тримайте до кінця, будь-ласка! - Працює? бачите?
Нестор Іванович, ви не отпускайте, руки повинні бути зайняті!
І бачили, і тиснули, і навіть намагалися обдурити сенсор.
Та по суті, новація - зовсім не нова, а забута на цілих десять років давня система голосування. Чому в "РАДА-3" стільки років не використовували сенсор? І чому згадали про нього тільки зараз? Офіційних версій немає. Але в кулуарах припускають...
Микола Скорик, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Я вважаю, що причиною того, що пан Разумков ввів його саме зараз в експлуатацію - є протиріччя всередині партії "Слуга народу", є розмови про те, що потрібно міняти спікера. Існування такого обладнання має зробити необхідним постійну фізичну присутність всіх членів такої хиткої більшості в залі - це дуже важко технічно зробити. Тому я думаю, що причина введення саме зараз саме в цьому, але які б не були причини, я ще раз кажу: я в цілому позитивно сприймаю цей крок, тому що це технічно робить "кнопкодавство" неможливим взагалі.
І щоб сенсор запрацював знадобилося півтора місяця - у програмі просто виправили помилки. До слова, таку ж сенсорну систему, але сучаснішу її версію "Рада-4" вже сьомий рік використовують у Київраді. Днями навіть мер Києва Віталій Кличко дав майстер-клас Дмитру Разумкову.
Андрій Осадчук, народний депутат, "Голос":
І та і та система зараз працює однаково, "Рада 4" просто є більш інформативною - там кольорове табло, там більше інформації, вона зручніша, бо те, що зараз стоїть в залі - це вибачте Nokia 1100 за часи "айфонів".
Та чи кануть у лету тепер "кнопкодавні скандали"? Найгучніший, останній відбувся наприкінці минулого року. Тоді міністром науки і освіти призначали Сергія Шкарлета. За його кандидатуру голосували депутати, яких навіть не було в залі. Про це тоді заявили в "Голосі". Та все, що не робиться - на краще. Сьогодні на знак подяки фракція Шкарлету відправила квіти.
Інна Совсун, народний депутат, "Голос":
Ми відправляємо цей букет квітів так званому міністру освіти і науки України Сергію Шкарлету з подякою за неоціненний внесок у розвиток парламентаризму в Україні! Якби не голосування за Сергія Шкарлета, то ніколи б в цьому скликанні парламенту ми б не побачили змін щодо процедури голосування.
За всю історію незалежності до відповідальності за "кнопкодавство" не притягли жодного депутата. І лише цього року вперше прокуратура вручила підозру нардепові Владиславу Поляку - за неособисте голосування поправок до законопроєкту про ринок землі. Та чи дійде до суду?
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