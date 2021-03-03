На Сицилії почалося виверження вулкана Етна [ Редактировать ]
На Сицилії знову почалося виверження вулкана Етна, вже друге від початку року. Гора викидає в повітря "вулканічні бомби" - так називають великі краплі лави.
Подекуди в найближчих поселеннях також знаходили невеликі частини вулканічного каміння. Через виверження Етни припинив роботу міжнародний аеропорт в Катанії. На злітно-посадкову смугу осів вулканічний попіл. Чи є постраждалі - не повідомляють.
по теме
Найактивніший вулкан Європи - Етна, знову прокинувся. На італійському острові Сицилія кратер вивергає потоки лави та викидає попіл
Остання фаза активності найбільшого вулкана Європи розпочалася два тижні тому. Фонтани з лави сягали 400 метрів, а шлейфи з продуктів горіння тимчасово зупинили авіасполучення
Вулкану присвоили третий уровень вулканической активности
Поиски пропавшего в Карпатах туриста из Киева продолжаются
Уперше за 20 років замерзло Балтійське море. Через аномальні морози в Європі, крига побіля берегів простягається на кілька сотень метрів