На Сицилії знову почалося виверження вулкана Етна, вже друге від початку року

На Сицилії знову почалося виверження вулкана Етна, вже друге від початку року. Гора викидає в повітря "вулканічні бомби" - так називають великі краплі лави.

Подекуди в найближчих поселеннях також знаходили невеликі частини вулканічного каміння. Через виверження Етни припинив роботу міжнародний аеропорт в Катанії. На злітно-посадкову смугу осів вулканічний попіл. Чи є постраждалі - не повідомляють.