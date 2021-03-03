Авария АН-26: в ГБР рассказали о завершении следствия [ Редактировать ]
В Государственном бюро расследований заявили о том, что до конца апреля намерены завершить расследование аварии самолета АН-26, который в сентябре 2020 года с группой курсантов на борту упал на трассе Харьков-Чугуев.
Об этом заявил исполняющий обязанности директора бюро Алексей Сухачев в ходе отчета о деятельности ГБР.
Досудебное расследование указанной трагедии находится на постоянном контроле президента Украины. Его завершение планируем на конец апреля текущего года.
Напомним, в декабре Государственное бюро расследований предъявило подозрение командующему Воздушных сил Сергею Дроздову и двум офицерам авиационной воинской части Глазунову и Жуку в халатности, повлекшей катастрофу АН-26. Офицеры были арестованы без альтернативы залога до 13 февраля, а Дроздов - отпущен под иное обязательство.
Ранее сообщалось, что командующего Воздушных сил ВСУ отпустили.
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