В Государственном бюро расследований заявили о том, что до конца апреля намерены завершить расследование аварии самолета АН-26, который в сентябре 2020 года с группой курсантов на борту упал на трассе Харьков-Чугуев.

Об этом заявил исполняющий обязанности директора бюро Алексей Сухачев в ходе отчета о деятельности ГБР.

Досудебное расследование указанной трагедии находится на постоянном контроле президента Украины. Его завершение планируем на конец апреля текущего года.

Напомним, в декабре Государственное бюро расследований предъявило подозрение командующему Воздушных сил Сергею Дроздову и двум офицерам авиационной воинской части Глазунову и Жуку в халатности, повлекшей катастрофу АН-26. Офицеры были арестованы без альтернативы залога до 13 февраля, а Дроздов - отпущен под иное обязательство.

Ранее сообщалось, что командующего Воздушных сил ВСУ отпустили.

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