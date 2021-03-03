Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення в Роттердамі відбудеться наживо і з глядачами. Про це заявили організатори. Скільки саме глядачів зможуть відвідати шоу та репетиції - повідомлять пізніше. Учасникам рекомендують пробути на карантині 5 днів перед вильотом до Нідерландів.

Вони також мають надати негативний тест на Ковід щонайбільше за 72 години до польоту. Якщо ж в учасника виявлять вірус, його ізолюють. А в ефір піде резервний запис виступу.