У Роттердамі відбудеться Євробачення наживо [ Редактировать ]
Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення в Роттердамі відбудеться наживо і з глядачами. Про це заявили організатори. Скільки саме глядачів зможуть відвідати шоу та репетиції - повідомлять пізніше. Учасникам рекомендують пробути на карантині 5 днів перед вильотом до Нідерландів.
Вони також мають надати негативний тест на Ковід щонайбільше за 72 години до польоту. Якщо ж в учасника виявлять вірус, його ізолюють. А в ефір піде резервний запис виступу.
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