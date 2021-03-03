У Берлінському зоопарку народилась дівчинка-горила [ Редактировать ]
Новонароджене дитинча горили в Берлінському зоопарку виявилося дівчинкою. За словами співробітників, це дає змогу збільшити популяцію горил у звіринці в майбутньому. Маляті лише тиждень.
Воно почувається добре, весь час перебуває з матір'ю. Це перше дитинча горили, яке з'явилося на світ у цьому зоопарку за останні 16 років. Нині у колективі міркують над тим, як назвати рідкісне поповнення.
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