Новонароджене дитинча горили в Берлінському зоопарку виявилося дівчинкою. За словами співробітників, це дає змогу збільшити популяцію горил у звіринці в майбутньому. Маляті лише тиждень.

Воно почувається добре, весь час перебуває з матір'ю. Це перше дитинча горили, яке з'явилося на світ у цьому зоопарку за останні 16 років. Нині у колективі міркують над тим, як назвати рідкісне поповнення.