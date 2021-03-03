В Великобритании сделали ошеломительное заявление по "украинской" вакцине [ Редактировать ]
Препарат для вакцинации от коронавируса Covishield индийского производства, который закупает Украина, является полностью идентичным вакцине от AstraZeneca и Оксфордского университета. Такое заявление сделала посол Объединенного Королевства в Украине Мелинда Симмонс.
По ее словам, Covishield является официальным лицензированным названием препарата AZD1222, который в настоящее время применяется для иммунизации граждан Индии.
Вакцина от COVID-19 Covishield и Oxford-AstraZeneca AZD1222 являются идентичными. Covishield - это лицензионная название AZD1222, произведенной в Индии. Предположение, что вакцины AZ/Covishield, используемые Украине, отличаются по формуле, категорически неверно.
Ранее мы писали, что глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что Украина сможет начать закупки вакцин от коронавируса в Евросоюзе уже в апреле. Сейчас у нас есть определенные сдвиги в этом направлении по закупке непосредственно у Европейского союза.
Кроме того, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в течение двух дней после начала вакцинации от коронавируса в стране было зарегистрировано 7 сообщений о побочных эффектах. В соответствующем направлении использовался медпрепарат Oxford/AstraZeneca индийского производства.
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