Степанов заявил о закупке вакцин у Евросоюза [ Редактировать ]
В среду, 3 марта, глава Министерства здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что Украина сможет начать закупки вакцин от коронавируса в Евросоюзе уже в апреле. Об этом он сказал в эфире одного из телеканалов.
По его словам, переговоры уже ведутся уже полгода.
Сейчас у нас есть определенные сдвиги в этом направлении по закупке непосредственно у Европейского союза. Осторожно могу сказать, что в апреле мы можем рассчитывать.
Он напомнил и о других договоренностях по вакцинам.
У нас есть собственные контракты. Первые 500 тысяч "AstraZeneca" уже приехали. Мы ожидаем еще 2 млн именно "AstraZeneca". Затем у нас 10 млн "Novovax". Это то, что уже подтверждено. И ждем поставки от других производителей.
Напомним, всего в Украине за неделю вакцинировали от коронавируса 6888 человек. За минувшие сутки привили 1983 человека.
Ранее, 2 марта, президент Украины Владимир Зеленский вакцинировался от коронавируса. Также сообщалось, что Степанов вакцинировался от коронавируса индийским препаратом.
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