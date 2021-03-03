В среду, 3 марта, президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем заявил, что для деоккупации Крыма нужны более действенные международные шаги.

Наши оценки ситуации в оккупированном Крыму, которые касаются систематических нарушений прав человека, совпадают. Я благодарен за последовательную политику Европейского союза о непризнании незаконной аннексии Крыма. В то же время нужны более действенные международные шаги. Вопрос Крыма должен быть вынесен на международную повестку дня.

Он также рассказал о том, что летом пройдет саммит "Крымской платформы" в Киеве и пригласил Мишеля принять участие.

Недавно ЕС принял новый санкционный режим за нарушение прав человека. В связи с этим я предложил ввести такие же санкции против тех, кто осуществляет беспредел на оккупированном полуострове. Это могло бы стать мощным вкладом Брюсселя в деятельность "Крымской платформы".

Напомним, ранее президент США сделал важное заявление об аннексии Крыма. Джо Байден сказал, что американские власти никогда не признают Крым российским и вместе с Украиной будут противостоять агрессивным действиям России.

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