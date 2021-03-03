Скоро наступит новый Всемирный потоп. Такой мрачный прогноз сделал Папа Римский Франциск. Об этом пишет Corriere delle Sera.

Газета опубликовала отрывки из книги "О пороках и добродетелях", написанной капелланом тюрьмы города Падуя доном Марко Поццой на основе бесед с понтификом.

Библия говорит, что потоп - это результат гнева Бога. Он - фигура гнева Бога, который, согласно Библии, видел слишком много плохого и решает уничтожить человечество. Великий потоп будет, возможно, из-за повышения температуры и таяния ледников. Вот что ждет нас, если мы продолжим идти по тому же пути.

Глава Римско-католической церкви отметил, что некоторые "ксперты" считают Библию мифом, но археологи нашли подтверждение, что потоп был.

Напомним, что 23 февраля Совет Безопасности ООН признал изменение климата серьезнейшей угрозой безопасности мира.

Ранее сообщалось, что недавно Папа Римский впервые поддержал однополые браки и откровенно рассказал, что думает о хорошей еде и сексе.