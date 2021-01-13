Понтифику укололи первую дозу препарата, вторую он получит через три недели Источник: открытые источники

Папа Римский Франциск привился от коронавируса вакциной производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech. Об этом сообщила аргентинская газета La Nacion.

Понтифику укололи первую дозу препарата, вторую он получит через три недели. В Ватикане информацию о вакцинации Папы Римского пока официально не подтвердили.

Как сообщали "Подробности", в недавнем интервью 84-летний понтифик заявил о намерении привиться, и считает, что это "моральный долг каждого во имя защиты здоровья и жизни ближнего".

Глава службы печати Святого престола Маттео Бруни сообщил 13 января, что в Ватикане началась кампания по вакцинации. Под процедуру оборудован холл зала Павла VI.

Ватиканская дирекция по здравоохранению и гигиене сообщала, что всего заказали 10 тысяч доз препарата Pfizer - BioNTech.

За время пандемии в Ватикане были выявлены десятки случаев заражений, в том числе среди кардиналов и швейцарских гвардейцев.

Сообщается, что 93-летний Почетный Папа Римский Бенедикт XVI также намерен привиться.

Напомним, что Литва приостановила вакцинацию препаратом Pfizer и BioNTech из-за того, что при транспортировке партии препарата были нарушены нормы температурного режима.