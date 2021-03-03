В Омані стародавнє село на вершині скелі перетворили на екзотичний бутик-готель. Чим принаджують туристів, окрім краєвиду, дізнавалася Катерина Кравець.

Це крихітне арабське село Місфа аль-Абрієн розташоване на одній зі скель оманського "Великого каньйону" на висоті понад тисяча метрів. Ще п'ять років тому воно повільно занепадало. Мешканці залишали свої домівки, побоюючись, що ті заваляться цим глиняним спорудам вже кількасот років. Втім, дехто з місцевих вирішив дати стародавнім помешканням друге життя.

Якуб аль-Абрі, власник бутик-готелю:

Спочатку ми викупили 5 будинків, потім ще 10. Ідея була поєднати гарний краєвид, стародавні оманські традиції та сучасний комфорт і безпеку. Ми укріпили конструкції, зробили ремонт. Наш бутик-готель - це ніби подорож у світ душевного спокою та рівноваги. Тут можна послухати розповіді про джинів, що живуть у наших скелях. Та скуштувати традиційну оманську кухню.

Любителям активного відпочинку пропонують зайнятися скелелазінням та хайкінгом.

Абдулла аль-Абрі, власник туристичної компанії:

Ця місцина приваблює чимало туристів, тож ми пропонуємо різноманітні маршрути, тут можуть себе спробувати і початківці, і альпіністи-професіонали. Ми також розробляємо маршрути для піших прогулянок скелями. Для решти гостей - є кав'ярні та ресторани.

З початком пандемії коронавірусу на відпочинок до готелю, замість іноземців, потяглися жителі інших регіонів.

Ренода, жителька Маската:

Я з Нідерландів, працюю в Маскаті. Я вже була тут з десяток разів. І мої друзі також. Це дуже особливе місце. Я приїжджаю сюди на день-два щомісяця. Тут справді можна забути про стрес - на тлі ситуації з коронавірусом - це саме те, що потрібно.

Нині в планах власників готелю, розширити комплекс на скелі - щонайменше до пів сотні кімнат.