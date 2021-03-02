Минские соглашения: Украина назвала главное условие реализации [ Редактировать ]
Российская сторона должна взять на себя политическую ответственность за реализацию решений Нормандского формата. Это является главным условием реализации политической части соглашений по Донбассу. Об этом сообщает украинская делегация в ТКГ.
Представители украинской делегации подчеркнули, что основой урегулирования ситуации на Донбассе является четкое выполнение совместных решений, принятых в Нормандском и Минском форматах, которые содержат в себе необходимые механизмы и для установления всеобъемлющего режима прекращения огня, и для урегулирования гуманитарной и экономической ситуации на оккупированных территориях, которые в дальнейшем стали основой для реализации политической части соглашений.
"Но для этого должно быть выполнено главное условие - российская сторона должна взять на себя полную политическую ответственность за договоренности, которые заключило ее руководство на высшем международном уровне", - говорится в сообщении.
Напомним, что в ходе заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Владимир Зеленский поручил силовым органам изучить 5 сценариев по урегулированию ситуации на Донбассе. Конкретные решения засекречены.
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