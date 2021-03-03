решение продиктовано тем, что прошлые попытки Вашингтона действовать таким образом не принесли желаемых результатов/ фото: РБК

Руководство Соединенных Штатов Америки отказалось от внедрения демократии в стране силой, а также проведения для этого военных операций. Об этом на брифинге заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, такое решение продиктовано тем, что прошлые попытки Вашингтона действовать таким образом не принесли желаемых результатов.

Мы не будем насаждать демократию, используя дорогостоящие военные операции. Кроме того, США откажется от попыток силой свергать авторитарные режимы. Мы использовали эту тактику в прошлом. С какими бы благими намерениями они ни были, это не сработало.

Отмечается, что армия Соединенных Штатов в настоящее время проводит операции на территории Ирака, Ливии и Сирии.

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Кроме того, США ввели санкции против Саудовской Аравии и обвинили наследного принца в убийстве. Разведка считает, что саудовский наследный принц Мухаммед бен Сальман одобрил план поимки журналиста Хашкаджи.

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