Еда на Масленицу: что приготовить, кроме блинов [ Редактировать ]
8 марта 2021 года у православных христиан начнется Масленица. Сырная неделя продлится до 14 марта 2021 года. Все мы знаем, что по традиции в этот праздник готовят блины. Однако, есть их одних всю неделю наверняка надоест. "Подробности" расскажут вам, чем таким вкусным накормить семью в Масленицу.
У каждого дня масленичной недели есть свое название:
- Понедельник - Встреча;
- Вторник - Заигрыши;
- Среда - Лакомка;
- Четверг - Разгуляй;
- Пятница - Тещины вечерни;
- Суббота - Золовкины посиделки;
- Воскресенье - Прощеный день.
Во время Масленицы церковный устав запрещает употреблять мясо. При этом разрешены сливочное масло, сыр, яйца, молоко и рыба. Блины пекутся всю неделю в каждом доме, на блины зовут гостей и везде ими угощают. Их традиционно начиняют икрой, творогом, сметаной или вареньем.
Помимо блинов, на Масленицу принято готовить оладьи, пироги, вареники, сырники, пышки, булочки, печенье "хворост" и разнообразную выпечку. А в Прощеное воскресенье, последний день перед Великим постом, главное блюдо на столе - яичница.
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