Утім поки це - пропозиція, яку в уряді обіцяють переглянути вже до кінця цього тижня

Газ на ринок. Виконуючий обов'язки міністра енергетики - Юрій Вітренко запропонував продавати український газ усім гравцям ринку. Зараз паливо належить виключно "Нафтогазу". Тож, як такий крок може вплинути на ціни в платіжках? Подробиці в матеріалі.

Газу на цілий рік за "Стабільною" ціною!

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Идея очень хорошая, и мы ее в целом поддерживаем.

Але є "але"...

Віктор Скаршевський, економіст:

Дьявол всегда кроется в деталях.

В яких саме? І чому ціна на ринку...

Юрій Вітренко, т.в.о. міністра енергетики:

Може бути вищою за той рівень, який складався би за умови досконалої конференції.

Чому її й досі немає, і головне: що таке річний контракт і скільки коштуватиме куб палива?

Пані Тетяна показує свій котел

Это наш котел, сейчас он находится в режиме отключеного отопления.

Цим котлом пані Тетяна користується Лише для приготування їжі. Каже: Ця зима була однією із найдорожчих, бо ціни на газ різко зросли.

Тетяна Бєлоконь, жителька Миколаєва:

Если сравнить показатели прошлых лет, мы не экономили, было тепло, было и 200 кубов. Если сравнить с прошлым сезоном декабря, было 160, то в этом за счет экономии 130.

Аби уникнути подальшого здорожчання газу, в Кабміні спочатку штучно врегулювали ціну, а тепер хочуть ввести "річні контракти".

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:

Споживачам буде чітко зрозуміло, скільки вони будуть платити і восени, і взимку, і весною.

За оприлюдненим на сайті НКРЕКП проектом, споживачі та постачальники мають укласти річні контракти на газ за Фіксованою ціною. Підписати документи треба до першого травня. За умовами договору, постачальники не мають права змінювати вартість Рік. Оприлюднити ціни газзбути мають до 25 квітня.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Если ты заключаешь годовой контракт, ты фиксируешь, по логике цену на год. У этого проекта есть риски, которые связаны с тем что цена летом может опуститься до уровня 4-5 гривен за куб.

А ціна в контракті може бути вищою! Хоча можна й виграти, якщо, приміром, взимку - ціни зростуть.

Ще один ризик несуть постачальники.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Поставщики тоже закупают свой ресурс по аналогичным контрактам, они тоже фиксируют цену Они тоже платят, как правило, на условиях предоплаты.

Бо купують в Європі. Що можна зробити, аби уникнути збитків?

Віктор Скаршевський, економіст:

Надо быть "Нефтегазом". У него есть "Укргаздобыча" и "Нефтегаз" полностью монопольно владеет этим всем газом. другие поставщики, если будут колебания цен на рынке газа, то они могут обанкротиться.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Единственный источник газа для обеспечения этих контрактов, который мог бы быть интересен самим поставщикам, находится сейчас у "Нефтегаза". Это ресурс "Укргаздобычи".

Про нього говорили і на засіданні Кабміну. Виконувач обов'язків міністра енергетики - Юрій Вітренко запропонував продавати газ власного видобутку.

Юрій Вітренко, т.в.о. міністра енергетики:

Основні обсяги природного газу видобуває "Укргазвидобування", при чому зі свердловин які були передані безкоштовно. Але "Укргазвидобування" ці обсяги не передає на ринку. Їх забирає "Нафтогаз України". Таким чином у "Нафтогазу" є особливе становище на ринку газу, яке суттєво відрізняється від становища інших компаній на ринку.

Тепер його хочуть зробити... рівним для всіх!

Юрій Вітренко, т.в.о. міністра енергетики:

З квітня 2021 року сто відсотків обсягів відпуску товарного газу всім учасникам ринку товарного газу на умовах не гірше, ніж для групи "Нафтогаз".

Утім поки це - пропозиція, яку в уряді обіцяють переглянути вже до кінця цього тижня.