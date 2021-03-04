Дональд Туск закликав не купувати вакцини із Китаю та Росії [ Редактировать ]
Не купувати російську та китайську вакцини закликав Варшаву та Брюссель експрезидент Євроради Дональд Туск. Мовляв, Москва та Пекін просувають свої препарати, які належно не перевірені і можуть бути небезпечними. Про ситуацію з коронавірусом у світі - у нашому огляді.
Годі залежати від Брюсселя, так вирішили топчиновники Австрії та Данії і почали співпрацю з світовим лідером в питанні вакцинації - Ізраїлем. Австрійський канцлер та данський прем'єр уже в четвер туди летять, аби побачити, як їхньому колезі Бенжаміну Нетаньяху вдалося так швидко провести вакцинацію в країні. В той час як в ЄС щеплення від коронавірусу отримали лише 8% населення, в Ізраїлі - щеплені переважна більшість.
Себастьян Курц, канцлер Австрії:
Влітку ми домовились, що вакцини з ЄС для держав-членів будуть закуплені вчасно і швидко затверджені. Хоча такий підхід був принципово правильним, Європейська медична агенція занадто повільно затверджує вакцини, а фармацевтичні компанії затримують їх постачання.
Австрія та Данія планують налагодити спільне з Ізраїлем виробництво вакцин. І в той час як Європейська преса назвала це відходом від стратегії Брюсселя, в Єврокомісії запевнили - нічого не мають проти.
Штефан де Кірсмахер, прес-офіцер Єврокомісії:
Єврокомісія зацікавлена вивчити досвід Австрії, Данії та Ізраїлю, це додасть ваги європейській стратегії вакцинації та місії з реагування на надзвичайні ситуації в охороні здоров'я.
Водночас в Єврокомісії запевнити, що готові пришвидшитись із затвердженням вакцин. Там розглядають варіант переходу на екстерні процедури. Принаймні для тих виробників, які уже вивели на європейський ринок ряд препаратів від коронавірусу.
Штефан де Кірсмахер, прес-офіцер Єврокомісії:
Ця процедура буде застосовуватись для вакцин проти нових штамів, щоб виробники не були зобов'язані заново проходити усі процедури. Наша ціль - прискорити затвердження цих вакцин, бо часто мова про адаптацію уже затвердженої вакцини.
Проте екстерна процедура означає, що з виробника буде знято відповідальність за дію вакцини, якщо раптом щось піде не так. Увесь тягар ляже на плечі країн-членів. До речі, саме до екстреної процедури вдалась Угорщина, коли затвердила російську вакцину, не дочекавшись рішення Європейської медичної агенції. Оголосили про купівлю два мільйонів доз російського Спутнік-V в понеділок і в Словаччині.
Ігор Матович, прем'єр-міністр Словаччина:
Протягом наступних двох місяців ми отримаємо мільйон вакцин відповідно до контракту, тобто це буде для півмільйона людей. А потім, у травні та червні, ще один мільйон, ще на півмільйона людей. Словаччина зможе пришвидшити процес вакцинації зі Sputnik V більш ніж на 40% протягом найближчих місяців.
Щоправда, попри домовлену купівлю, словацький прем'єр пообіцяв не використовувати російську вакцину, доки її не затвердить Європейська медична агенція. В Росії, до речі, запевняють, що уже подали свою вакцину на розгляд європейського регулятора. В Брюсселі ж кажуть, що жодних заявок з Москви не отримували.
по теме
В Єврокомісії планують перейти на екстрене схвалення вакцин аби вгамувати невдоволення певних країн-членів. Бо Угорщина, Словаччина, Австрія, Данія відходять від загальноєвропейської схеми закупівлі протикоронавірусних препаратів
"Вакцинація" і "подорожі" ставити поряд ці два слова у Брюсселі не поспішають. Проте готують усе для того, аби до літніх відпусток так звані паспорти вакцинації, або ж просто довідки, стали уніфікованим документом у ЄС
Поділитися вакцинами з біднішими країнами закликають світових лідерів зірки шоу-бізнесу, керівництво ВООЗ та європейські посадовці. Адже, за статистикою, половина доз препаратів проти коронавірусу у світі використані лише у двох країнах
В ЄС не розуміють, чому Росія пропонує свою вакцину іншим країнам, якщо її власне населення досі не вакциноване
А в Брюсселі - інша морока: підробні вакцини! Шахраї вже намагалися ошукати навіть уряди країн Євросоюзу - пропонували великі партії зі знижками в короткі терміни