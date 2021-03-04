Не купувати російську та китайську вакцини закликав Варшаву та Брюссель експрезидент Євроради Дональд Туск. Мовляв, Москва та Пекін просувають свої препарати, які належно не перевірені і можуть бути небезпечними. Про ситуацію з коронавірусом у світі - у нашому огляді.

Годі залежати від Брюсселя, так вирішили топчиновники Австрії та Данії і почали співпрацю з світовим лідером в питанні вакцинації - Ізраїлем. Австрійський канцлер та данський прем'єр уже в четвер туди летять, аби побачити, як їхньому колезі Бенжаміну Нетаньяху вдалося так швидко провести вакцинацію в країні. В той час як в ЄС щеплення від коронавірусу отримали лише 8% населення, в Ізраїлі - щеплені переважна більшість.

Себастьян Курц, канцлер Австрії:

Влітку ми домовились, що вакцини з ЄС для держав-членів будуть закуплені вчасно і швидко затверджені. Хоча такий підхід був принципово правильним, Європейська медична агенція занадто повільно затверджує вакцини, а фармацевтичні компанії затримують їх постачання.

Австрія та Данія планують налагодити спільне з Ізраїлем виробництво вакцин. І в той час як Європейська преса назвала це відходом від стратегії Брюсселя, в Єврокомісії запевнили - нічого не мають проти.

Штефан де Кірсмахер, прес-офіцер Єврокомісії:

Єврокомісія зацікавлена вивчити досвід Австрії, Данії та Ізраїлю, це додасть ваги європейській стратегії вакцинації та місії з реагування на надзвичайні ситуації в охороні здоров'я.

Водночас в Єврокомісії запевнити, що готові пришвидшитись із затвердженням вакцин. Там розглядають варіант переходу на екстерні процедури. Принаймні для тих виробників, які уже вивели на європейський ринок ряд препаратів від коронавірусу.

Штефан де Кірсмахер, прес-офіцер Єврокомісії:

Ця процедура буде застосовуватись для вакцин проти нових штамів, щоб виробники не були зобов'язані заново проходити усі процедури. Наша ціль - прискорити затвердження цих вакцин, бо часто мова про адаптацію уже затвердженої вакцини.

Проте екстерна процедура означає, що з виробника буде знято відповідальність за дію вакцини, якщо раптом щось піде не так. Увесь тягар ляже на плечі країн-членів. До речі, саме до екстреної процедури вдалась Угорщина, коли затвердила російську вакцину, не дочекавшись рішення Європейської медичної агенції. Оголосили про купівлю два мільйонів доз російського Спутнік-V в понеділок і в Словаччині.

Ігор Матович, прем'єр-міністр Словаччина:

Протягом наступних двох місяців ми отримаємо мільйон вакцин відповідно до контракту, тобто це буде для півмільйона людей. А потім, у травні та червні, ще один мільйон, ще на півмільйона людей. Словаччина зможе пришвидшити процес вакцинації зі Sputnik V більш ніж на 40% протягом найближчих місяців.

Щоправда, попри домовлену купівлю, словацький прем'єр пообіцяв не використовувати російську вакцину, доки її не затвердить Європейська медична агенція. В Росії, до речі, запевняють, що уже подали свою вакцину на розгляд європейського регулятора. В Брюсселі ж кажуть, що жодних заявок з Москви не отримували.