Прототип Starship вдало приземлився та вибухнув [ Редактировать ]
Чергове випробування прототипу космічного корабля Starship компанії SpaceX завершилось вдалим приземленням і вибухом. Старт моделі SN-10 спочатку скасували за одну десяту секунди - проблема була в одному з двигунів.
Але запуск повторили. Корабель піднявся майже на 10 кілометрів і вертикально опустився на землю. Втім за три хвилини вибухнув. Причин інженери поки що не називають.
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