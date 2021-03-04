Суперваговик компанія Ілона Маска планує використовувати для доправки пасажирів і вантажів на Місяць

Чергове випробування прототипу космічного корабля Starship компанії SpaceX завершилось вдалим приземленням і вибухом. Старт моделі SN-10 спочатку скасували за одну десяту секунди - проблема була в одному з двигунів.

Але запуск повторили. Корабель піднявся майже на 10 кілометрів і вертикально опустився на землю. Втім за три хвилини вибухнув. Причин інженери поки що не називають.

Суперваговик Starship компанія Ілона Маска планує використовувати для доправки пасажирів і вантажів на Місяць, а згодом - і на Марс.