Над Лапландією зійшло північне сяйво [ Редактировать ]
Північне сяйво освітило небо над фінською Лапландією. Природне явище зафільмував місцевий фотограф. Буяння барв почалося одразу після заходу сонця, милуватися смарагдовими переливами можна було понад годину.
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