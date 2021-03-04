На початку весни посилюється так званий сонячний вітер

Північне сяйво освітило небо над фінською Лапландією. Природне явище зафільмував місцевий фотограф. Буяння барв почалося одразу після заходу сонця, милуватися смарагдовими переливами можна було понад годину.

Березень за статистикою - найсприятливіший місяць для охочих побачити аврору Бореаліс. На початку весни посилюється так званий сонячний вітер.

Це йонізовані частинки, які стикаються з магнітним полем Землі й утворюють дивовижне сяйво.