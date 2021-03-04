Землетрус магнітудою 6,3 сколихнув центральну Грецію. Найсильніші поштовхи відчували жителі міста Лариса. Люди в паніці вибігали надвір із осель, на дорогах і мостах утворилися тріщини. Кілька старих будівель завалилися.

Також землетрус пошкодив школу в сусідньому селищі. Учителі встигли вчасно вивести дітей на вулицю, тож ніхто не постраждав. За містом сталися зсуви ґрунту.

Маноліс Іоаннідіс, пенсіонер: