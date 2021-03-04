В Украине возобновят конкурсы для государственных служащих. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий закон, который Верховная Рада приняла 23 февраля с учетом предложений главы государства.

Закон восстанавливает процедуру проведения конкурсов на занятие должностей государственной службы всех категорий. В течение шести месяцев со дня вступления в силу документа должны быть объявлены конкурсы на должности, занимающие лица, с которыми ранее заключили контракты о прохождении госслужбы на период действия карантина через COVID-19.

Также отменяется положение, что субъект назначения может уволить госслужащего с должности категории "А" по собственной инициативе, по представлению премьер-министра Украины или соответствующего министра или руководителя центрального органа исполнительной власти (руководителя государственного органа) в течение четырех месяцев со дня назначения главы правительства или соответствующего министра/руководителя государственного органа.

Ранее сообщалось, что украинских госслужащих будут отправлять на курсы в ЕС.