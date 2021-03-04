Два десятки ДТП за 5 років в одному і тому ж місці

Два десятки ДТП за 5 років в одному і тому ж місці. Аварійно небезпечний відрізок дороги знаходиться неподалік села Грушвиця на Рівненщині. Цей відрізок міжнародної траси Київ-Чоп продовжує забирати життя та калічити учасників дорожнього руху. Напередодні там розбилися автівки - одна людина загинула, а ще трьох у важкому стані ушпиталили.

На трасі Київ-Чоп неподалік села Грушвиця не розминулися легковик та міні-фургон. Удар був такої сили, що від машин залишилась купа металу. Щоб людей дістати із салонів, рятувальникам довелося розрізати авто навпіл.

Пасажир легковика загинув на місці. Інших травмованих, надзвичайники та медики на ношах перенесли до карет "швидких". Усі вони зараз в реанімації.

Андрій Огінський, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Рівненської центральної міської лікарні:

Пацієнти всі поступали у важкому стані, в травматичному шоці. Один з них був без свідомості. Це один з найважчих пацієнтів. Був. Він зараз знаходиться у важкому стані він без свідомості на апараті штучної вентиляції легень.

За життя чоловіка, який був пасажиром, борються лікарі. Інших двох потерпілих, а це водії автівок - уже прооперували. За попередніми даними, повідомляють у поліції, спричинив автотрощу водій легковика. Вискочив на зустрічну смугу.

Цю ділянку міжнародної траси неподалік Грушвиці прозвали фатальною. Лише за п'ять років вона забрала життя дев'ятьох українців. Скалічених - десятки.

Дорога з боку Рівного в напрямку Львова має чотири смуги, а неподалік Грушвиці звужується до двох. Трафік тут жвавий. Попри численні попереджувальні знаки автівки несуться на шаленій швидкості і часто вилітають на "зустрічку". У поліції певні - дорогу неправильно збудували.

Сергій Коханюк, начальник відділу безпеки дорожнього руху УПП у Рівненській області:

Знаки наявні, узбіччя підсипане, було все гарно сплановане, на жаль, неналежним чином влаштований клин відгону. Однак це більше питання до порушення правил під час будівництва дороги стандартів, аніж експлуатації.

Цю дорогу обслуговує Служба автомобільних доріг. І шляховики готові злополучну ділянку траси перебудувати.

Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

В червні цього року буде зроблено пряміше звуження, але є стратегічний план державного агентства автомобільних доріг України до 2027 року повністю всю автомобільну дорогу Київ-Чоп 105441, збудувати повністю чотирьох смугову дорогу.

І поліцейські, і шляховики одностайні в одному: основною причиною усіх ДТП поблизу Грушвиці є банальне нехтування правилами дорожнього руху.