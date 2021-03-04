Пугачева с огромным цветком на голове шокировала поклонников [ Редактировать ]
Известная 71-летняя певица Алла Пугачева предстала в элегантном наряде на дне рождения модельера Вячеслава Зайцева. Так, для мероприятия звезда выбрала красно-белый брючный костюм. Образ певица дополнила шляпой с вуалью и перьями.
Отметим, что на праздник Пугачева пришла вместе с мужем Максимом Галкиным.
Публика не осталась безразличной и к прическе и макияжу артистки, благодаря которому Пугачева сделала акцент на глаза.
"Вот уже 46 лет в центре внимания", - подписано видео звезды.
Фанаты активно комментируют фото в сети:
"Старушечка-то еще ого-какая", "Невероятная", "Непревзойденная звезда", "Так держать", "Восхитительный образ".
Однако нашлись и те, кому такой образ не понравился. А цветок на голове многим подписчиком показался и вовсе странной затеей.
"Клоун", "Мадам Брошкина".
Напомним, ранее Алла Пугачева удивила фанатов сменой имиджа. Читайте также, Даша Астафьева изменилась до неузнаваемости.
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